Mikros unterm Trikot: 1. FC Köln dreht zweite Doku-Staffel

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht mit seiner vereinseigenen Dokumentation «24/7 FC» in die zweite Staffel. Dafür sollen nun gar einzelne Spieler im Training und Testspielen mit Mikrofonen unter dem Trikot aufs Feld geschickt werden. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird er nach der Premiere im Vorjahr auch in dieser Spielzeit wieder acht Folgen über das interne Vereinsleben produzieren. Die Episoden laufen während der Saison auf einer eigenen Plattform und jeweils zwei Tage später auf Sky. Die erste Folge ist vom 15. September an zu sehen.

Von dpa