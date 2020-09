Lamborghini rast mit Tempo 127 durch Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Brite ist mit seinem Lamborghini mit Tempo 127 durch Düsseldorf gerast. Er habe den Wagen gerade aus der Werkstatt geholt und nur kurz ausprobieren wollen, gab der 44-Jährige zu Protokoll, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dennoch gab es für ihn «No Deal»: 505 Euro kostete ihn die angebliche Testfahrt - zu bezahlen an Ort und Stelle. Erlaubt waren an der Kontrollstelle in der Landeshauptstadt 60 Stundenkilometer.

Von dpa