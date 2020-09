Fotokünstler Thomas Ruff fotografiert auch mit dem Handy

Düsseldorf (dpa) - Thomas Ruff (62), einer der bedeutendsten zeitgenössischen Fotokünstler, greift zwar nur noch selten zur Kamera, aber das Fotografieren beherrscht er immer noch. «Ich habe nicht verlernt zu fotografieren», sagte Ruff am Donnerstag zum Start seiner Ausstellung in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. «Alle meine Kameras habe ich immer noch in meinem Atelier.» Er habe Platten- und Kleinbildkameras. Zugleich verriet Ruff: «Mit dem Handy fotografiere ich auch gern.»

Von dpa