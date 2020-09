Sonne und bis zu 27 Grad: Wetter in NRW wird spätsommerlich

Offenbach (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf überwiegend freundliches Wochenendwetter freuen. Bereits am Freitag wird es heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf Werte zwischen 8 und 12 Grad, in höheren Lagen auf bis zu 5 Grad ab. Örtlich sei Nebel möglich.

Von dpa