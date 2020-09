Laschet nach Brand in Moria gegen Alleingang bei Migration

Er teile genau den Ansatz und die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). «Der Innenminister (Horst Seehofer, CSU) muss jetzt mit seinen europäischen Kollegen eine Lösung finden», so Laschet im ZDF. Für eine Verteilung der Migranten sei dabei keine europaweit einheitliche Aufnahme nötig. «Wir brauchen erstmal ein paar Staaten», sagte Laschet. «Europäische Lösung heißt nicht: alle 27.» Und: «Wenn ein Land wie Ungarn sagt, es macht bei dieser Lösung definitiv nicht mit, dann sollten wir es nicht mit Mehrheitsentscheidung zwingen.»

In der ARD wies er zudem darauf hin, dass der Brand in Moria an verschiedenen Stellen ausgebrochen war. «Wenn es Brandstiftung war, (...) darf es auch nicht so wirken, dass wenn man ein Lager in Brand setzt, kommt etwas in Bewegung.»

Bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch war das Migrantenlager auf der Insel Lesbos fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen 3000 Menschen mehr als 12 000 untergebracht.