Polizei entdeckt verdächtige Substanzen: Feuerwehreinsatz

Eine Spezialeinheit der Feuerwehr sichere und analysiere die von der Polizei entdeckten verdächtigen Substanzen. Der Einsatz in einer Reihenhaussiedlung könne möglicherweise bis in die Nachtstunden andauern, sagte der Polizeisprecher. Die Durchsuchung der Polizei habe in verschiedenen Bereichen des Mehrfamilienhauses stattgefunden. Mehrere Medien berichteten online über den Einsatz in Dortmund.