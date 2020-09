Forscher in Dortmund entwickeln Robotikleitwagen

Rund 200 000 Euro hat der Leitwagen gekostet, der in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rettungsrobotik-Zentrum (DRZ) entwickelt wurde. Die im «RobLW» erhobenen Daten sollen den Angaben zufolge nicht nur der Einsatzleitung vor Ort helfen, sondern auch in die weitere Forschung des DRZ einfließen. Das Zentrum erforscht an seinem Teststandort in Dortmund mobile Robotersysteme für Feuerwehr und Rettungsdienst.

«Technische Systeme können in der Praxis wichtige Aufgaben übernehmen», sagte Grobelny. Mit Drohnen würden zum Beispiel Einsatzorte erkundet und Vermisste gesucht. Bodenroboter könnten unter anderem genutzt werden, um Gefahrstoffe zu sichern. Vor der Entwicklung des Leitwagens habe es aber noch keine Möglichkeit gegeben, die Daten der Roboter-Sensoren an einem Ort zu bündeln.