Unfall in Hilden: Polizei ermittelt wegen verbotenen Rennens

Hilden (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger soll in Hilden bei Düsseldorf ohne Führerschein und unter Drogen durch die Stadt gerast sein - die Polizei ermittelt gegen ihn wegen eines illegalen Autorennens. Sein 510 PS starker Bolide sei gegen einen Hydranten, ein Straßenschild und schließlich gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei in Mettmann am Mittwoch mit. Der Verdächtige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.