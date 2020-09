Raus aus der Haft und schon wieder geklaut: Festnahme

Hamm (dpa/lnw) - Ein 28-Jähriger hat keine 24 Stunden nach seiner Haftentlassung schon wieder geklaut: In einem Geschäft in Hamm wurde er erwischt, als er gemeinsam mit einem Unbekannten einen Einkaufswagen voller nicht bezahlter Lebensmittel in einem unbeobachtet geglaubten Moment aus dem Discounter schob. Eine aufmerksame Mitarbeiterin habe den Mann festhalten könne, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa