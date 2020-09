Bericht zufolge zwei ATP-Turniere in Köln geplant

Köln (dpa) - In der Kölner Lanxess-Arena soll es im Oktober laut einem Bericht des «Kölner Stadtanzeiger» zwei Herrentennis-Turniere geben. Nach Informationen der Zeitung vom Dienstag sollen die Veranstaltungen der ATP-Tour vom 12. bis 26. Oktober und damit direkt im Anschluss an die French Open in Paris stattfinden.