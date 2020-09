105 Kinder und Angehörige aus Griechenland in NRW angekommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen hat bislang 105 geflüchtete kranke Kinder und deren engsten Familienangehörigen von den griechischen Inseln aufgenommen. Das teilte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf mit. Insgesamt will NRW 220 schutzsuchende Menschen aus den griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen - allesamt kranke Kinder und ihre engsten Angehörigen. Die Ankunft der restlichen Flüchtlinge sei eine «Frage von Tagen oder Wochen», sagte Stamp. Durch die Corona-Pandemie gebe es in der Logistik immer wieder Schwierigkeiten. «Das geht in kleineren Schritten.» NRW hatte bereits angeboten, sogar 500 Menschen aufzunehmen.

Von dpa