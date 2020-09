Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Die Explosion eines Geldautomaten hat Anwohner in Mülheim an der Ruhr am Dienstagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten den Automaten gesprengt, teilte die Polizei Essen am Dienstag mit. Die Täter seien aber ohne Beute in einem hellen Auto geflüchtet.

Von dpa