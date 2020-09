In der «Siko Ruhr» haben bislang unter anderem Vertreter der Landespolizei, der Bundespolizei, des Zolls sowie der Städte Essen, Dortmund und Duisburg zusammengearbeitet. Der Sitz ist in Essen, das als eine Hochburg von Clankriminalität gilt. Gelsenkirchen hofft nach Worten von Ordnungsdezernent Christopher Schmitt durch den Beitritt auf «weitere Erkenntnisgewinne und Synergien bei der Bekämpfung der Clankriminalität».

Die Stadt betonte, dass sie schon seit mehreren Jahren mit der Polizei und weiteren Kooperationspartnern zusammenarbeite. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf regelmäßig stattfindende, behördenübergreifende Kontrolleinsätze, wie zuletzt Anfang September in 15 Barbershops in der Innenstadt.