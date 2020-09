Waren/Düsseldorf (dpa) - Ein Reisebus, dessen Fahrer ohne nötige Lizenz mit einer Reisegruppe unterwegs war, ist an der Mecklenburgischen Seenplatte per Zufall gestoppt worden. Die 16 Fahrgäste aus dem Ruhrgebiet mussten ihre Rückreise in die Heimat in einem Ersatzbus mit einem anderen Fahrer antreten, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Von dpa