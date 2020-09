Brand in Treppenhaus: 15 Menschen zeitweise eingeschlossen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem nächtlichen Treppenhaus-Brand sind in Düsseldorf 15 Bewohner durch Hitze und beißenden Rauch zeitweise in ihren Wohnungen eingeschlossen worden. Feuerwehrleute retteten sieben Bewohner über tragbare Leitern aus dem ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Acht weitere Bewohner wurden mit Schutzhauben über den Treppenraum in Sicherheit gebracht. Rettungskräfte brachten elf verletzte Bewohner ins Krankenhaus.

Von dpa