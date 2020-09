Immer mehr leben allein: 41 Prozent Single-Haushalte in NRW

Vor allem in Groß- und Universitätsstädten leben Menschen allein: In Aachen (58,2 Prozent), Münster (55,9 Prozent) und Köln (50,7) machen Single-Haushalte sogar die Mehrheit aus. In eher ländlichen Kreisen wie Coesfeld, Steinfurt oder Kleve ist ihr Anteil am geringsten. Die Zahlen basieren auf Mikrozensusdaten aus den Jahren 1999 und 2019.