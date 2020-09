Programmpreise für Filmkunstkinos wegen Corona verdoppelt

Spitzenpreisträger 2020 ist das Cinema & Kurbelkiste in Münster mit einer Gesamtprämie von 25 000 Euro. Weitere prämierte Kinos sind das Bielefelder Lichtwerk, das Off Broadway und die Filmpalette in Köln, das Bonner Kino in der Brotfabrik, das Bambi Filmstudio in Düsseldorf und das Filmstudio Glückauf in Essen. Coronabedingt werden die Preise dieses Jahr zwei Monate früher sowie online bekanntgegeben und vergeben.

Die Kinoprogrammpreise werden 2020 zum 30. Mal verliehen. Die bislang höchste Gesamtprämiensumme solle dazu beitragen, dass die Kinobetreiber die aktuellen Herausforderungen meistern können, sagte die Geschäftsführerin der Filmstiftung, Petra Müller. Bereits im März waren nach der bundesweiten Kinoschließung Corona-Soforthilfen in Gesamthöhe von 310 000 Euro an die Programmpreisträger des Vorjahres ausgezahlt worden.