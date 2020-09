Aachen (dpa/lnw) - Im Revisionsprozess gegen den als «Brummi-Andi» bekannt gewordenen Serienstraftäter vor dem Landgericht Aachen hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Verringerung der Strafe auf drei Jahre und neun Monate beantragt. Im ersten Prozess war der heute 35-Jährige 2019 in Aachen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Von den damals 20 zu Grunde gelegten Taten wurden in der Neuauflage seit Juli zehn neu verhandelt.

Die Staatsanwältin ließ am Dienstag den Vorwurf der versuchten schweren Brandstiftung fallen und sprach nun von Sachbeschädigung. Der 35-Jährige solle auch wegen Bedrohung, Beleidigung und Fahrens ohne Führerschein verurteilt werden.

Die drei Verteidiger beantragten eine Reduzierung der Strafe beziehungsweise eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Jahren. Anschließend begann der 35-Jährige, der am Vormittag mit einer dicken Mappe voller Papiere in den Gerichtssaal gekommen war, sein Schlusswort. Nach einer halben Stunde musste er es wegen einer vom Vorsitzenden Richter angeordneten Pause unterbrechen.

Als Jugendlicher hatte er mit gestohlenen Lastwagen Spritztouren unternommen und dabei im Alter von 14 Jahren einen Polizisten getötet. Wegen dieser und weiterer Straftaten wurde er mehrfach verurteilt. Im Januar 2019 wurde er in Aachen unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung, Geldfälschung und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Danach hatten die Bundesrichter bei einzelnen Taten die Urteilsgründe, bei einigen anderen das Strafmaß beanstandet.