Bochum verpflichtet ungarischen Stürmer Novothny

Bochum (dpa) - Fünf Tage vor dem Pflichtspielauftakt der Saison hat der VfL Bochum einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag erklärte, unterschrieb der ungarische Stürmer Soma Novothny einen Vertrag bis 2022. Bis Ende Juni war der 26-Jährige in seiner Heimat beim Erstligisten Újpest FC aktiv. Nun kommt der ehemalige U21-Nationalspieler ablösefrei an die Castroper Straße und erhält die Rückennummer 15.

Von dpa