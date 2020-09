16-Jährige soll mehrere Autos angezündet haben: Festnahme

Köln (dpa/lnw) - Eine 16-Jährige soll in Köln mehrere Autos angezündet haben. Die Jugendliche sei am Montagnachmittag von Zivilpolizisten erwischt worden, als sie gerade einen Wagen in Brand gesteckt habe, erklärten die Ermittler. Sie nahmen die Schülerin fest. Am Vormittag waren bereits vier weitere Autos angezündet worden. Ein mögliches Motiv der Tatverdächtigen war zunächst nicht bekannt. Die Polizei prüft zudem, ob die 16-Jährige für weitere Taten im Stadtteil Nippes Ende August verantwortlich ist.

Von dpa