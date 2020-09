Realschüler sollen leichter Polizisten werden können

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung hält an ihrem Vorhaben fest, Schülern mit mittlerer Reife den Weg in den Polizeiberuf zu erleichtern. «Es wird einen solchen Weg geben. Das haben wir mit dem Schulministerium besprochen. Details sind aber noch nicht fertig», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf. An mehreren Berufskollegs sollen Realschüler die Fachhochschulreife erwerben, um dann Polizist werden zu können.

Von dpa