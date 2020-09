Trickbetrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro von Seniorin

Bonn (dpa/lnw) - Eine 92 Jahre alte Frau in Bonn-Bad Godesberg ist bereits zum zweiten Mal Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich als Polizisten ausgaben. Die unbekannten Täter hatten die Frau im August immer wieder angerufen und sie aufgefordert, ihr Bargeld aus Sicherheitsgründen in Gold umzutauschen. Anschließend sollte sie das Gold an einen Polizeibeamten übergeben, der es an einen sicheren Ort bringen würde. Die Übergabe an die «falschen Polizisten» erfolgte schließlich vergangenen Freitag. Den Wert des Goldes gab die Polizei mit «mehreren zehntausend Euro» an. Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, hatte sie bereits im Oktober 2019 Bargeld an angebliche Beamte übergeben. Die Polizei schließt nicht aus, dass in beiden Fällen die gleichen Täter am Werk waren.

Von dpa