Trainer spielt mit: Borussia siegt zum Bundesliga-Auftakt

Nach 30 deutschen Meisterschaften, 26 Pokalsiegen und insgesamt 15 Europapokal-Triumphen blieben die Düsseldorfer in den vergangenen zwei Jahren ohne Titel. In der Bundesliga zogen der aktuelle deutsche Meister 1. FC Saarbrücken und der vorangegangene Meister TTF Ochenhausen an ihnen vorbei. Eigentlich sollten die beiden Playoff-Finalisten der Vorsaison an diesem Sonntag die neue Spielzeit eröffnen. Doch das Topspiel musste wegen des positiven Corona-Tests bei einem Saarbrücker Spieler auf den 20. September verlegt werden.