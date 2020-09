Junge Männer greifen Polizisten bei Befreiungsaktion an

Iserlohn (dpa/lnw) - Gleich zweimal haben junge Männer in Iserlohn (Märkischer Kreis) mit Gewalt versucht, Personen aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Sonntag hatten Beamte einen 24-Jährigen aus einer Menschenmenge heraus wegen Ruhestörung in Gewahrsam genommen. Der junge Mann leistete Widerstand und bekam Hilfe von einem Begleiter. Der ebenfalls 24 Jahre alte Mann versuchte die Polizisten durch Schubsen daran zu hindern, seinen Bekannten mitzunehmen. Daraufhin wurde auch er in Gewahrsam genommen.

Von dpa