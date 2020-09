Ahlmann gewinnt Springprüfung beim Reitturnier in Aachen

Aachen (dpa) - Der dreimalige Europameister Christian Ahlmann hat das wichtigste Springen am zweiten Tag des Reitturniers auf dem CHIO-Gelände in Aachen für sich entschieden. Der 45-Jährige aus Marl blieb am Samstag auf Mandato im Stechen fehlerfrei und war mit dem Wallach in 43,29 Sekunden der Schnellste. Knapp dahinter folgte der in Belgien lebende Daniel Deußer auf Kiana. Der 2012-Olympiasieger Steve Guerdat aus der Schweiz wurde auf Bandit Savoie Dritter.

Von dpa