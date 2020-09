Bayer Leverkusens Frauen daheim zunächst ohne Zuschauer

Eigentlich wären bis zu 300 Zuschauer mit einem entsprechenden Konzept gemäß der Corona-Schutzverordnung in NRW möglich. Viel mehr Besucher hat das Bayer-Frauenteam ohnehin selten. Angesichts der aktuellen Corona-Situation in Leverkusen habe man aber auch «eine Fürsorgepflicht» gegenüber den Anhängern. Daher werde ein kleines Ticketkontingent nur «vereinsintern vergeben». Die Fans müssen dennoch nicht ganz auf das Spiel ihres Teams verzichten, da die Partie beim TV-Sender Eurosport frei empfangbar zu sehen ist.

Man arbeite an Lösungen, so Bayer-Managerin Linda Schöttler. «Wir wollen unbedingt unseren Fans auch wieder die Möglichkeit geben, unter strenger Einhaltung der Hygienemaßnahmen ein Spiel live im Stadion zu verfolgen», sagte sie. Die Regelung ohne Fans gilt zunächst nur für das erste Heimspiel. An diesem Sonntag (14.00 Uhr) bestreitet die Werkself das erste Saisonspiel auswärts beim SC Freiburg.