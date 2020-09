Kehl und BVB vor Vertragsverlängerung

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der 40-Jährige am Freitag andeutete, soll der bis 2021 datierte Vertrag in Kürze verlängert werden. «Noch sind wir zu keiner finalen Entscheidung gekommen, aber es wird nicht mehr so lange dauern», sagte Kehl. Dem Vernehmen nach soll die Zusammenarbeit mit dem Ex-Profi ein weiteres Jahr fortgesetzt werden. «Wir haben uns noch einmal zusammengesetzt, ein paar Dinge besprochen und unsere Vorstellungen übereinander gelegt», verriet Kehl.

Von dpa