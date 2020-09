Laschet fordert Bannmeile vor dem Reichstagsgebäude

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert eine Bannmeile vor dem Reichtagsgebäude. Der Aufmarsch von Neonazis und Reichsbürgern in Berlin am vergangenen Samstag habe gezeigt, dass das Demonstrationsrecht missbraucht werde, sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. Es sei falsch gewesen, die Bannmeile nach dem Umzug des Bundestags von Bonn nach Berlin als Relikt vergangener Zeit einzustufen.

Von dpa