Tischtennis-World-Cup von Düsseldorf nach China verlegt

Düsseldorf (dpa) - Der Tischtennis-World-Cup findet in diesem Herbst nicht wie geplant in Düsseldorf sondern in China statt. Das gab der Weltverband ITTF am Freitag bekannt. Die Verlegung ist Teil einer «Restart»-Kampagne der ITTF während der Corona-Pandemie. Nach mehreren Monaten ohne internationale Turniere will der Weltverband in diesem Jahr wenigstens noch drei wichtige Wettbewerbe durchführen und den World Cup der Männer, den World Cup der Frauen sowie den Saisonabschluss «ITTF Finals» gebündelt in China austragen.

Von dpa