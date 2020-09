Erste Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft sagt Session ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Karnevalshochburg Düsseldorf hat der erste Verein sämtliche Veranstaltungen und die Teilnahme bei einem möglichen Rosenmontagszug abgesagt: In Anbetracht der Corona-Pandemie sei eine «reibungslose und für alle Beteiligten zufriedenstellende und ohne gesundheitliche Risiken verbundene Session» nicht durchzuführen, teilte die Karnevalsgesellschaft (KG) Regenbogen am Donnerstag mit.

Von dpa