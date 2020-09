Solingen/Wuppertal (dpa) - Eine Mutter soll in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben. Die 27-Jährige habe sich danach im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Donnerstag. Sie habe den Suizidversuch überlebt und sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa