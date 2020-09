Unfallflüchtiger versteckt sich: Polizei bricht Tür auf

Marsberg (dpa/lnw) - Im Sauerland hat die Polizei einen vermutlich unter Drogen und Alkohol stehenden Autofahrer nach einer Unfallflucht aus seiner Wohnung geholt. Der 58-Jährige hatte sich dort versteckt, nachdem er in Marsberg mit einem Lkw zusammengestoßen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben des Lkw-Fahrers war das Auto beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Sattelzug kollidiert. Beide Fahrer seien zunächst ausgestiegen, doch als der Lkw-Fahrer erklärte, er wolle die Polizei einschalten, setzte sich der 58-Jährige in sein Auto und fuhr über den Gehweg davon. Eine Fußgängerin musste zur Seite springen, um nicht vom Auto erfasst zu werden, hieß es weiter.

Von dpa