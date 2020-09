Coach Neuhaus kritisiert Fan-Rückkehr bei wenigen Vereinen

Berlin (dpa) - Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus hat unterschiedliche Pläne zur Fan-Rückkehr in der Fußball-Bundesliga kritisiert. Dass an jedem Standort individuelle Regeln getroffen würden, sei «nicht zu akzeptieren», sagte der Coach des Bundesliga-Aufsteigers der «Neuen Westfälischen» (Donnerstag). So plant RB Leipzig seinen Saisonstart in Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden mit 8500 Zuschauern im Stadion. «Es kann nicht ein Verein mit Zuschauern spielen, während die anderen in die Röhre gucken», sagte Neuhaus.

Von dpa