Velbert (dpa/lnw) - Weil sie Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist in Velbert eine 84-Jährige mit dem Auto in eine Tankstelle gebrettert und hat zwei Zapfsäulen demoliert. Verletzt wurde die Fahrerin dabei am Mittwoch im Kreis Mettmann nicht. Sie kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa