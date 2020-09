Utrecht-Test abgesagt: Köln spielt nun gegen Uerdingen

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann am Samstag nicht wie geplant gegen den FC Utrecht zum Testspiel antreten. Der niederländische Fußball-Erstligist sagte nach positiven Corona-Tests in seinem Umfeld ab. Dafür spielt der FC am Samstag um 15.30 Uhr nun gegen den Drittligisten KFC Uerdingen, dessen für Mittwoch geplanter Test gegen Utrecht ebenfalls abgesagt wurde. Das Spiel kann vor 200 Zuschauern stattfinden. FC-Mitglieder können sich um bis zu zwei Karten bewerben.

Von dpa