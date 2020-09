Laschet zu Gast: Sachsen feiert in Stadion mit 2000 Gästen

Dresden/Düsseldorf (dpa) - Der Freistaat Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung im Erzgebirgsstadion in Aue. Neben 2000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet. Erstmals spiele die Sächsische Staatskapelle dafür in einem Fußballstadion, teilte die sächsische Staatskanzlei am Mittwoch mit. In das Stadion passen eigentlich 16 000 Menschen, erlaubt sind am Samstag aber nur 2000 - unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Von dpa