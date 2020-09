Mehr Kinder mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der nordrhein-westfälischen Kinder, die mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden, ist angestiegen. Das hat das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt. Demnach wurden nach aktuellsten Zahlen (für das Jahr 2018) 640 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren mit entsprechender Diagnose in Kliniken gebracht - ein Anstieg von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von dpa