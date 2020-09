Dortmund (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Überfall auf einen 37-Jährigen in Dortmund suchen die Ermittler weiter nach dem Täter. Das Opfer war auf dem Weg von einem Kiosk nach Hause brutal überfallen worden und an den Verletzungen gestorben. Trotz aufwendiger Fahndung sei bisher kein Tatverdächtiger gefasst, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Von dpa