Video von Angriff auf AfD-Plakat: Staatsschutz ermittelt

Marie-Thérèse Kaiser, AfD-Kreisvorsitzende in Wümme (Niedersachsen), posiert auf dem Plakat mit dem Spruch «Aus Liebe zu Düsseldorf». Wie der NRW-Landesverband der AfD bei Twitter schrieb, wurde das Video Kaiser von dem jungen Mann selbst via Instagram zugesandt. Die Politikerin hatte es daraufhin in den Sozialen Medien geteilt. Der Account, auf dem das Video ursprünglich hochgeladen wurde, war am Mittwoch nicht mehr zu erreichen.

Die Polizei ermittelt nach Angaben ihres Sprechers von Amts wegen, nachdem sie von dem Video erfahren hatte. Ob die AfD selbst auch Anzeige erstattet, blieb zunächst unklar.