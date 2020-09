Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Donnerstag nebelig, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Im Laufe des Tages ziehen aus dem Westen Wolken auf. Es kann laut Vorhersage regnen.