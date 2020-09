Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Razzien in 12 Ländern

Köln (dpa) - Die Razzia im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach richtete sich gegen 48 Männer und 2 Frauen in 12 Bundesländern. Das sagte der Leiter der Ermittlungskommission «Berg», Michael Esser, am Mittwoch in Köln. Die Aktion vom Dienstag sei die größte der Ermittlungskommission bisher gewesen. Die Tatverdächtigen stünden nicht im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben.