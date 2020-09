Köln (dpa/lnw) - In Köln ist am Dienstagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Der in sieben Metern Tiefe unter einem Sportplatz entdeckte Blindgänger konnte nicht entschärft werden, weil der Langzeitzünder noch aktiv war, wie die Stadt Köln mitteilte.

Vor der Sprengung war der Gefahrenbereich gesichert worden. Etwa 4100 Menschen hatten die Evakuierungszone, zu der auch Teile der Sporthochschule Köln gehörten, verlassen müssen. Auch ein Seniorenheim wurde geräumt. Auf einer an der Fundstelle vorbeiführenden Bahnstrecke wurde der Zugverkehr während der Sprengung gestoppt.

Die Bombe war bei Bauarbeiten auf dem Sportplatz gefunden worden. Dort soll der Aschebelag durch eine Kunststoffschicht ersetzt werden.