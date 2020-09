Weltkriegsbombe muss in Köln gesprengt werden

Köln (dpa/lnw) - In Köln soll am Dienstagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Der in sieben Metern Tiefe unter einem Sportplatz entdeckte Blindgänger könne nicht entschärft werden, weil der Langzeitzünder noch aktiv sei, teilte die Stadt Köln mit. Vor der Sprengung mussten 95 000 Kilogramm Sand mit Tiefladern zum Fundort der britischen 10-Zentner-Bombe gebracht und zum Teil in Säcke gefüllt werden, berichtete ein Sprecher.

