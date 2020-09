Watzke begrüßt Konzept: «Mutiger und besonnener Schritt»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke begrüßt das Hygiene- und Zuschauerkonzept in Leipzig, wonach der Ligarivale RB von Mitte September an wieder vor einer größeren Zuschauerzahl spielen darf. Das dortige Gesundheitsamt hatte für den Bundesliga-Auftakt am 20. September gegen den FSV Mainz 05 bis zu 8500 Zuschauer in der Leipziger Arena genehmigt. «Das ist ein mutiger, aber gleichzeitig ein sehr besonnener Schritt», sagte Watzke der «WAZ» am Dienstag.

Von dpa