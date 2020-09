Geldautomat in Vredener Tankstelle gesprengt: Keine Beute

Vreden (dpa/lnw) - Erneut haben Unbekannte in Vreden (Kreis Borken) einen Geldautomaten gesprengt. Nach der Tat am frühen Dienstagmorgen entkamen sie - allerdings ohne Beute, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie über die nahe Grenze in die Niederlande flüchteten. Bereits im Juni hatten Unbekannte in Vreden im Vorraum einer Bankfiliale einen Automaten gesprengt und dabei hohen Schaden verursacht.

