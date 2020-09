SPD gibt sich in «Herzkammer» Dortmund zuversichtlich

Dortmund (dpa) - Knapp zwei Wochen vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gibt sich die SPD zuversichtlich, ihre «Herzkammer» Dortmund behaupten zu können. Der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans und der Dortmunder SPD-Oberbürgermeisterkandidat Thomas Westphal stellten am Dienstag in Dortmund eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen, Investitionen in Bildung und bezahlbares Wohnen als Kernziele der SPD heraus.

Von dpa