Jungen finden Wahlbenachrichtigungen im Gebüsch

Mönchengladbach (dpa/lnw) - In Mönchengladbach sind zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen nicht zugestellte Wahlbenachrichtigungen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag, dass die Stadt deshalb Anzeige erstattet habe. Die Briefe - etwa 75 Wahlbenachrichtigungskarten sowie rund 100 Briefe der Stadtverwaltung - seien am Freitag von zwei Jungen in einem Gebüsch unter Laub entdeckt worden, berichtete ein Sprecher der Stadt. Die Wahlbenachrichtigungen seien inzwischen zugestellt worden.

Von dpa