Post gibt Briefmarke zum 100. Geburtstag von Lorentz heraus

Düsseldorf (dpa) - Zum 100. Geburtstag von Lore Lorentz am 12. September bringt die Deutsche Post eine Briefmarke zu Ehren der Kabarettistin heraus. Lorentz (1920-1994) ist Mitgründerin des Düsseldorfer Kom(m)ödchens. An diesem Donnerstag (3.9.) will Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) das Leben und Schaffen von Lore Lorentz würdigen und die Briefmarke in der berühmten Kleinkunstbühne vorstellen. Die Deutsche Post wird ihr «Sonderpostwertzeichen» mit den Leckerbissen für Philatelisten wie dem Ersttagsbrief samt Sonderstempel vor Ort präsentieren, wie sie am Dienstag ankündigte.

Von dpa