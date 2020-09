Herausforderung für neues MSV-Führungsduo

Der frühere Bundesligist kämpft in der 3. Liga wie viele andere Clubs auch ohnehin schon um das wirtschaftliche Überleben. «Eine wirtschaftliche Konsolidierung kann uns nur in der 2. Liga gelingen», sagte Wald, der in den vergangenen Tagen eine mögliche Insolvenz nicht grundsätzlich ausschließen konnte. Die aktuelle Corona-Krise setzt den Meiderichern zusätzlich zu.

«Die Bedrohung ist allgegenwärtig. Wir müssen unsere Planung fast wöchentlich anpassen», sagte Mohnhaupt. In der neuen Besetzung sind die Verantwortlichen aber zuversichtlich, die Krise meistern zu können. Dazu finden derzeit intensive Gespräche mit Partnern und Sponsoren statt. Unter anderem hofft die Club-Führung, Unterstützer zu finden, die das Minus des defizitären Frauen-Bundesligateams ausgleichen. Eine Ausgliederung der Frauensparte oder ein Rückzug aus der Bundesliga sei aber kein Thema.