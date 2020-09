Arbeitslosigkeit in NRW steigt nur in saisonüblichem Ausmaß

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen im August nur im saisonüblichen Ausmaß gestiegen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Stellensuchenden in dem Ferienmonat um 0,8 Prozent auf rund 800 000 Personen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Damit waren gut 143 000 Personen oder 21,8 Prozent mehr arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent. Bundesweit lag sie bei 6,4 Prozent.